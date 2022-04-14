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Бизнес и законодательство 14.04.2022 19:39

Партнеры Абрамовича Давидович и Тененбаум включены в санкционный список Великобритании

Давид Давидович и Евгений Тененбаум, давние партнеры Романа Абрамовича по бизнесу, включены в санкционный список Великобритании.

Активы предпринимателей заморожены, сообщило британское казначейство в четверг.

Сам Абрамович подпал под блокирующие санкции Великобритании в марте. В этом же списке уже находится его ключевой партнер Евгений Швидлер.

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Тэги: РОССИЯ, БИЗНЕСМЕНЫ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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