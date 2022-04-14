Партнеры Абрамовича Давидович и Тененбаум включены в санкционный список Великобритании

Давид Давидович и Евгений Тененбаум, давние партнеры Романа Абрамовича по бизнесу, включены в санкционный список Великобритании. Активы предпринимателей заморожены, сообщило британское казначейство в четверг. Сам Абрамович подпал под блокирующие санкции Великобритании в марте. В этом же списке уже находится его ключевой партнер Евгений Швидлер.

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