В МИД РФ заявляют о решимости содействовать заключению мирного договора между Арменией и Азербайджаном

Россия полна решимости содействовать заключению мирного договора между Ереваном и Баку, для этого посол по особым поручениям Игорь Ховаев продолжит работу в новом качестве - спецпредставителя главы МИД РФ по вопросам содействия нормализации отношений между Азербайджаном и Армения, заявила в четверг официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
"Как мы ранее отмечали, предложенные Баку "Базовые принципы для установления межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией" и поступившая на них реакция Еревана призваны послужить основой для начала азербайджано-армянских переговоров по мирному договору", - отметила Захарова, сообщает официальный сайт российского МИД.
По ее словам, эта тема обсуждалась 9 апреля президентом России Владимиром Путиным в телефонных беседах с лидерами Азербайджана Ильхамом Алиевым и Армении Николом Пашиняном, а также днем ранее главой МИД РФ Сергеем Лавровым на переговорах в Москве с армянским коллегой Араратом Мирзояном и по телефону с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
"Россия полна решимости содействовать заключению мирного договора между Ереваном и Баку", - подчеркнула Захарова.
Она напомнила, что 24 февраля США и Франция свернули все контакты с РФ в рамках "тройки" сопредседателей Минской группы ОБСЕ. "Между тем реальная обстановка на Южном Кавказе не допускает переговорных пауз. Требуются дальнейшие последовательные шаги по восстановлению в регионе долгосрочного мира и стабильности, раз уж США и Франция прекратили сотрудничество сопредседателей", - отметила представитель МИД РФ.
В связи с этим, по ее словам, посол по особым поручениям Игорь Ховаев "продолжит свою работу в новом качестве, а именно - Специального представителя министра иностранных дел РФ по вопросам содействия нормализации отношений между Азербайджаном и Армения". "В центре его внимания будет тематика подготовки упомянутого мирного договора", - сказала Захарова.
Она выразила надежду на поддержку усилий Ховаева со стороны "наших союзников и партнеров в Баку и Ереване". "Открыты для конструктивного взаимодействия с другими заинтересованными игроками", -подчеркнула Захарова.
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