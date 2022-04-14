Алиев отмечает большой потенциал для энергетического сотрудничества между Баку и Тираной

Баку и Тирана обладают большим потенциалом сотрудничества в энергетической сфере, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

“Это (энергетическая сфера - ИФ) одно из лучших направлений нашего сотрудничества, которое имеет большой потенциал роста. Наши представители встречаются, чтобы иметь более широкий портфель энергетического сотрудничества. Это включает в себя природный газ, транзит, поставки, электроэнергию, и это действительно может стать важной частью нашей двусторонней повестки дня. Я уверен, что обсуждаемые в настоящее время вопросы приведут к новым разработкам”, - сказал Алиев в четверг, принимая премьера Албании Эди Рама.

Кроме того, Алиев подчеркнул, что стороны должны усилить действия над ростом объема взаимного товарооборота ввиду большого потенциала.

Также другим перспективным видом сотрудничества азербайджанский лидер отметил сферу туризма.

“Думаю, мы также можем обсудить возможность взаимного инвестирования. Мы можем создавать различные возможности для наших граждан в сфере туризма. В целом, эта встреча – хорошая возможность взглянуть на наше партнерство шире и дать импульс для достижения хороших результатов в будущем”, - подчеркнул Алиев.

Албанский премьер, в свою очередь, поблагодарив президента за прием, отметил, что Албания поддерживает Азербайджан и приветствует усилия официального Баку по установлению мира и долгосрочного сотрудничества с Ереваном.

Х.Насирзаде