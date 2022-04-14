Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8553 RUR   0.0207 GBR   2.2336 TRY   0.1165

Цена на нефть

13.04 $/bbl +/- WTI 104.25 +3.65 Brent 108.78 +4.14

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 14.04.2022 20:10

Алиев отмечает большой потенциал для энергетического сотрудничества между Баку и Тираной

Баку и Тирана обладают большим потенциалом сотрудничества в энергетической сфере, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

“Это (энергетическая сфера - ИФ) одно из лучших направлений нашего сотрудничества, которое имеет большой потенциал роста. Наши представители встречаются, чтобы иметь более широкий портфель энергетического сотрудничества. Это включает в себя природный газ, транзит, поставки, электроэнергию, и это действительно может стать важной частью нашей двусторонней повестки дня. Я уверен, что обсуждаемые в настоящее время вопросы приведут к новым разработкам”, - сказал Алиев в четверг, принимая премьера Албании Эди Рама.

Кроме того, Алиев подчеркнул, что стороны должны усилить действия над ростом объема взаимного товарооборота ввиду большого потенциала.

Также другим перспективным видом сотрудничества азербайджанский лидер отметил сферу туризма.

“Думаю, мы также можем обсудить возможность взаимного инвестирования. Мы можем создавать различные возможности для наших граждан в сфере туризма. В целом, эта встреча – хорошая возможность взглянуть на наше партнерство шире и дать импульс для достижения хороших результатов в будущем”, - подчеркнул Алиев.

Албанский премьер, в свою очередь, поблагодарив президента за прием, отметил, что Албания поддерживает Азербайджан и приветствует усилия официального Баку по установлению мира и долгосрочного сотрудничества с Ереваном.

Х.Насирзаде


Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, АЛБАНИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО


Похожие новости


Президент Алиев соболезнует Мете в связи с жертвами землетрясения в Албании Алиев провел переговоры с главой Албании и членом президиума Боснии Президент Албании посетит в марте Азербайджан для участия в Глобальном форуме Президент Азербайджана принял верительные грамоты новых послов Албании и Эритреи Президент Азербайджана приглашен в Албанию

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az