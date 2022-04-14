В Вашингтоне решают, направлять ли представителей США на Украину - Байден

Власти США в данный момент принимают решение по поводу возможного визита представителей Вашингтона на Украину, заявил американский президент Джо Байден.

"Мы определяемся с таким решением сейчас", - приводит телеканал CNN слова президента в ответ на вопрос, отправят ли власти США своих высокопоставленных представителей на Украину.

Ранее издание Politico сообщило со ссылкой на источники, что администрация США проводит внутренние обсуждения по поводу отправки высокопоставленного американского чиновника в Киев с целью продемонстрировать поддержку Украине. Наиболее вероятными кандидатами для поездки в Киев могут быть госсекретарь США Энтони Блинкен или министр обороны Ллойд Остин.

Также администрация рассматривает кандидатуры самого американского президента и вице-президента США Камалы Харрис.

Собеседники Politico отмечали, что, если администрация решит отправить кого-то в Киев, то предварительного объявления о поездке не будет из соображений безопасности.