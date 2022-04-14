Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8553 RUR   0.0207 GBR   2.2336 TRY   0.1165

Цена на нефть

13.04 $/bbl +/- WTI 104.25 +3.65 Brent 108.78 +4.14

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 14.04.2022 20:51

В Минобороны Израиля заявляют об успешном испытании лазерной системы ПВО

Военные Израиля провели успешное испытание лазерной системы ПВО, поразив с ее помощью различные типы целей, сообщило издание "Таймс оф Израэл".

"Использование лазера - это "фактор, меняющий правила игры": технологию легко использовать, она доказала экономическую целесообразность", - приводит газета слова руководителя управления военных исследований и разработок Минобороны Израиля бригадного генерала Янива Ротема.

По данным газеты, испытания проходили в марте в пустыне Негев на юге Израиля. Наземная установка под названием Iron Beam смогла сбить беспилотники, управляемые и неуправляемые ракеты, снаряды, противотанковые ракеты. Таким образом, речь идет о первом успешном испытании Израилем подобной установки сразу против целой группы целей.

Газета напоминает, что Израиль уже несколько лет разрабатывает лазерные системы обороны. Минобороны страны изначально планировало развернуть лазерные противоракетные вооружения к 2024 году, однако израильские власти хотят ускорить процесс. При этом Iron Beam будет не замещать собой прочие оборонительные системы, состоящие на вооружении Израиля, а дополнять их.

Как отмечает "Таймс оф Израэл", ливанская шиитская группировка "Хезболла", по-видимому, располагает примерно 130 тыс. различных ракет и снарядов. Палестинское движение ХАМАС и группировка "Исламский джихад" могут также иметь в распоряжении тысячи ракет и снарядов. Кроме того, добавляет издание, израильские военные отмечали более активное в последние годы применение беспилотников Ираном.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ИЗРАИЛЬ, ЛАЗЕР, ПВО, ИСПЫТАНИЯ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az