В Минобороны Израиля заявляют об успешном испытании лазерной системы ПВО

Военные Израиля провели успешное испытание лазерной системы ПВО, поразив с ее помощью различные типы целей, сообщило издание "Таймс оф Израэл".
"Использование лазера - это "фактор, меняющий правила игры": технологию легко использовать, она доказала экономическую целесообразность", - приводит газета слова руководителя управления военных исследований и разработок Минобороны Израиля бригадного генерала Янива Ротема.
По данным газеты, испытания проходили в марте в пустыне Негев на юге Израиля. Наземная установка под названием Iron Beam смогла сбить беспилотники, управляемые и неуправляемые ракеты, снаряды, противотанковые ракеты. Таким образом, речь идет о первом успешном испытании Израилем подобной установки сразу против целой группы целей.
Газета напоминает, что Израиль уже несколько лет разрабатывает лазерные системы обороны. Минобороны страны изначально планировало развернуть лазерные противоракетные вооружения к 2024 году, однако израильские власти хотят ускорить процесс. При этом Iron Beam будет не замещать собой прочие оборонительные системы, состоящие на вооружении Израиля, а дополнять их.
Как отмечает "Таймс оф Израэл", ливанская шиитская группировка "Хезболла", по-видимому, располагает примерно 130 тыс. различных ракет и снарядов. Палестинское движение ХАМАС и группировка "Исламский джихад" могут также иметь в распоряжении тысячи ракет и снарядов. Кроме того, добавляет издание, израильские военные отмечали более активное в последние годы применение беспилотников Ираном.
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