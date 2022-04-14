Спецслужбы Пакистана отрицают, что вотум недоверия правительству Имрана Хана был иностранным заговором

Представители пакистанских спецслужб опровергли сообщения о том, что за парламентским голосованием о доверии правительству премьера Имрана Хана стояли некие иностранные силы, информирует в четверг пакистанская пресса со ссылкой на главу пресс-службы разведки Пакистана Бабара Ифтихара.
"В том, что касается встречи совета национальной безопасности, детали были опубликованы, было выпущено заявление... Есть ли там хотя бы слово о заговоре? Полагаю, что нет", - сказал он на пресс-конференции.
Вотум недоверия Имрану Хану пакистанские парламентарии выразили в прошедшие выходные. Сам Имран Хан заявил, что оппозиция Пакистана вступила в сговор с Вашингтоном, чтобы добиться его отстранения от власти из-за его независимой внешней политики, симпатизирующей Китаю и России.
Имран Хан пришел к власти в Пакистане в 2018 году, пообещав сломить устоявшуюся систему в стране, когда власть пыталась найти баланс между двумя влиятельными семьями - Шарифами и Бхутто, представителей которых не раз обвиняли или судили по коррупционным делам. Так, в 2015 году Верховный суд страны отстранил от власти Наваза Шарифа после того, как он был признан виновным в ряде финансовых махинаций, раскрытых после публикации так называемого "панамского досье".
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