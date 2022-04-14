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Религия 14.04.2022 21:41

Иерусалим впервые с начала пандемии COVID-19 принимает паломников на пасхальные торжества без каких-либо ограничений

Иерусалим принимает тысячи паломников-католиков на пасхальные торжества после снятия коронавирусных ограничений, сообщают в четверг европейские СМИ.

"Сегодня Иерусалим празднует Великий четверг, на этот раз без связанных с коронавирусом ограничений и с паломниками из-за рубежа", - передают СМИ.

Торжества продолжатся до воскресенья.

В последние два года христиане из разных уголков мира не могли попасть на пасхальные празднества в Иерусалим из-за ограничительных мер, связанных с борьбой с COVID-19.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ИЕРУСАЛИМ, ПАСХА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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