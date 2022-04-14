Иерусалим впервые с начала пандемии COVID-19 принимает паломников на пасхальные торжества без каких-либо ограничений

Иерусалим принимает тысячи паломников-католиков на пасхальные торжества после снятия коронавирусных ограничений, сообщают в четверг европейские СМИ.
"Сегодня Иерусалим празднует Великий четверг, на этот раз без связанных с коронавирусом ограничений и с паломниками из-за рубежа", - передают СМИ.
Торжества продолжатся до воскресенья.
В последние два года христиане из разных уголков мира не могли попасть на пасхальные празднества в Иерусалим из-за ограничительных мер, связанных с борьбой с COVID-19.
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