Орешкин: главная задача рублевых расчетов за газ - безопасность платежа для российской стороны

Механизм рублевых расчетов за газ, который вызвал протесты у европейских покупателей, призван обезопасить платежи для российской стороны, заявил помощник президента Максим Орешкин.

В конце марта президент Владимир Путин подписал указ "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа". В соответствии с документом, оплата российского трубопроводного газа, поставляемого после 1 апреля определенным в указе зарубежным контрагентам, должна осуществляться исключительно в рублях. Для этого в Газпромбанке для иностранных покупателей открываются специальные рублевые и валютные счета типа "К". Иностранный покупатель платит за газ в валюте контракта, ГПБ продает ее на "Московской бирже"и переводит рубли "Газпрому". Именно в этот момент обязательство по оплате природного ресурса считается исполненным.

В условиях "экономической войны" против России возникает очень много рисков, и задача перехода на оплату за газ в рубли - "это максимально перевести наши внешнеэкономические операции в российскую юрисдикцию, защитить ее от нелегитимных, вредных решений, которые принимают другие страны", пояснил Орешкин в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале "Россия 1".

"Стремления наших европейских коллег понятны, они хотят получать газ и за него не платить. В случае же перехода на оплату за газ в рубли, когда финальный платеж европейский потребитель осуществляет в российской валюте, замораживать европейские потребители ничего не могут. И пока этот финальный этап оплаты не прошел, газ не считается оплаченным. Поэтому главная цель - это обезопасить финансы наших компаний, обезопасить финансы нашей страны для того, чтобы мы газ не поставляли на европейский рынок бесплатно".

"Здесь главная история - это безопасность платежа, и важно сделать так, чтобы факт оплаты происходил, чтобы мы газ не поставляли бесплатно. Именно это я подробно коллегам (из Германии после разговора Путина с канцлером Олафом Шольцем - ИФ) объяснил", - сказал помощник президента.