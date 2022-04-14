Илон Маск планирует купить Twitter, саудовский принц не готов продать свою долю

Основатель и глава Tesla Inc. Илон Маск намерен приобрести Twitter Inc., владеющую одноименной соцсетью.
Маск предлагает выкупить акции Twitter по $54,2 за бумагу, что предусматривает 18%-ную премию к их цене на закрытие торгов в среду. Таким образом, Маск оценивает Twitter в $43,39 млрд.
"Twitter должна быть трансформирована в частную компанию, - говорится в документе, направленном Маском Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). - У Twitter есть невероятный потенциал, и я раскрою его".
Twitter подтвердила, что получила предложение Маска. Ее совет директоров намерен рассмотреть это предложение и определиться с дальнейшим курсом действий исходя из того, что сочтет соответствующим интересам компании.
Саудовский принц аль-Валид ибн Талал, являющийся одним из крупнейших долгосрочных акционеров Twitter, уже заявил, что не принимает предложение Маска.
"Я не думаю, что предложенная цена сколько-нибудь близка к реальной стоимости Twitter, учитывая перспективы роста компании", - написал принц в Twitter.
В начале марта стало известно, что Маск является владельцем 9,2% акций Twitter, то есть крупнейшим акционером компании. Twitter предложила ему занять место в совете директоров с условием, что он не может владеть более 14,9% акций, но он отказался занять кресло в совете.
Акции Twitter прибавляют в цене 2,5% в ходе торгов в четверг.
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