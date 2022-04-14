ЕС планирует поэтапный запрет на нефть из РФ

Евросоюз работает над поэтапным отказом от импорта российской нефти, сообщает издание The New York Times (NYT) со ссылкой на неназванных европейских дипломатов и чиновников.
"Союз сейчас движется в направлении такого поэтапного запрета, который позволит дать время Германии и другим странам для того, чтобы договориться с альтернативными поставщиками", - пишет газета.
NYT напоминает, что ЕС использовал похожий подход при введении запрета на российский уголь, выделив четыре месяца на переходный период. В Совете ЕС сообщали, что эмбарго на поставки угля из РФ в ЕС, предусмотренное пятым пакетом санкций, начнет действовать с августа 2022 года.
По данным газета, тему запрета на поставки нефти из РФ не вынесут на обсуждение среди стран-членов ЕС до проведения второго тура президентских выборов во Франции, который пройдет 24 апреля. По словам чиновников, такое решение принято с целью "убедиться в том, что влияние на цены на газ не поможет правому кандидату-популисту Марин Ле Пен и не подорвет шансы на переизбрание президента Эмманюэля Макрона".
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