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Дальнее зарубежье 14.04.2022 22:30

Посольство Франции возвращается в Киев

Временно передислоцированное в начале марта из Киева во Львов в связи с военными действиями близ украинской столицы посольство Франции на Украине скоро вернется на место постоянного базирования, сообщило французское министерство иностранных дел.

"Это перемещение произойдет в самое ближайшее время и позволит еще больше углубить поддержку, оказываемую Франции Украине во всех областях...", - говорится в коммюнике МИД

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Тэги: ФРАНЦИЯ, УКРАИНА, ПОСОЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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