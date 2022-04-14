Асадов и Рама обсудили весь спектр отношений между Азербайджаном и Албанией

Премьер-министры Азербайджана и Албании Али Асадов и Эди Рама провели переговоры в четверг в Баку.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», Асадов и Рама обсудили укрепление политических связей между двумя странами, перспективы расширения сотрудничества в сферах экономики, торговли, энергетики, инвестиций, туризм и др. направлений.
«Сотрудничество в сфере энергетики является одним из основных направлений азербайджано-албанских связей, важна совместная реализация проекта Южный газовый коридор», - говорится в информации кабинета министров Азербайджана.
Р.Ахмедов
Орешкин: главная задача рублевых расчетов за газ - безопасность платежа для российской стороны
ЕС планирует поэтапный запрет на нефть из РФ
Илон Маск планирует купить Twitter, саудовский принц не готов продать свою долю
Иерусалим впервые с начала пандемии COVID-19 принимает паломников на пасхальные торжества без каких-либо ограничений
В Италии собираются задействовать беженцев из Украины для решения проблемы нехватки сезонных работников на курортах
Pfizer и BioNTech намерены получить одобрение бустерной дозы вакцины от COVID-19 для детей от 5 лет в США
Кабмин утвердил генпланы развития 4 городов Азербайджана
Алиев принял участие в открытии в Суговушане воинской части и первого УТС по гребле
Посольство Франции возвращается в Киев
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Студент Бакинской высшей школы нефти поступил в докторантуры четырех университетов США
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ