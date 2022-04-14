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Внешняя политика 14.04.2022 22:37

Асадов и Рама обсудили весь спектр отношений между Азербайджаном и Албанией

Премьер-министры Азербайджана и Албании Али Асадов и Эди Рама провели переговоры в четверг в Баку.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», Асадов и Рама обсудили укрепление политических связей между двумя странами, перспективы расширения сотрудничества в сферах экономики, торговли, энергетики, инвестиций, туризм и др. направлений.

«Сотрудничество в сфере энергетики является одним из основных направлений азербайджано-албанских связей, важна совместная реализация проекта Южный газовый коридор», - говорится в информации кабинета министров Азербайджана.

Р.Ахмедов

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