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Регион 14.04.2022 22:40

Байден готов посетить Украину

Президент США Джо Байден в четверг заявил о готовности совершить поездку в Украину, говорится в сообщении пресс-пула Белого дома.

"Да", - сказал президент, отвечая на вопрос, готов ли он поехать на Украину.

При этом президент отметил, что американская администрация в данный момент "принимает решение" по поводу возможной поездки высокопоставленных представителей властей США в Украину.

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Тэги: БАЙДЕН, УКРАИНА, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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