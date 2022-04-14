Минобороны РФ: крейсер «Москва» затонул

Крейсер "Москва" затонул, сообщили в Минобороны РФ.

"При буксировке крейсера "Москва" в порт назначения из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость. В условиях штормового волнения моря корабль затонул", - сообщили в ведомстве.

"Как сообщалось ранее, экипаж крейсера был эвакуирован на находившиеся в районе корабли Черноморского Флота", - отметили в Минобороны РФ