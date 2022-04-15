Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8369 RUR   0.0206 GBR   2.2219 TRY   0.1162

Цена на нефть

14.04 $/bbl +/- WTI 106.95 +2.70 Brent 111.70 +2.92

Погода в Баку

  ночь день

Регион 15.04.2022 09:51

Ереван предложил Анкаре на начальном этапе открыть сухопутную границу между странами для лиц с диппаспортами

Следующая встреча спецпредставителей Армении и Турции по нормализации отношений может состояться в Вене, заявил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

"Есть предварительно понимание между сторонами, что следующая встреча может пройти в Вене", - сказал Унанян госинформагентству "Арменпресс".

Он также отметил, Ереван предложил Анкаре на начальном этапе открыть сухопутную границу между странами для лиц с дипломатическими паспортами.

"Однако, Турция пока не спешит с ответом. Надеемся, что по этому вопросу удастся достичь результата", - сказал Унанян.

Армения и Турция назначили спецпредставителей по нормализации отношений, установлению дипотношений и открытию границы. Они уже провели две встречи: в Москве и в Вене.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az