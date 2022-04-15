Сербия за счет газа из Азербайджана и СПГ из Греции планирует снизить зависимость от российского газа – вице-премьер

Ввод в 2023 году в эксплуатацию интерконнектора между Сербией и Болгарией (Bulgaria-Serbia Interconnector Gas Pipeline, IBS) позволит властям Сербии снизить зависимость от российского газа за счет сжиженного природного газа из Греции и природного газа из Азербайджана, заявила вице-премьер и министр горного дела и энергетики Зорана Михайлович.

«Сербия все еще зависит от одного поставщика. У нас два маршрута поступления газа (через Венгрию и Болгарию), но мы зависим от России. Наш интерконнектор (соединительный газопровод Ниш-Димитровград) с Болгарией, который будет готов в следующем году, даст возможность вести переговоры и с сентября следующего года получать СПГ из Греции, связаться с газом из Азербайджана, тем самым снизит нашу зависимость», - сказала она, слова которой приводят российские СМИ.

Михайлович также указала на то, что не знает, какой будет цена газа, однако отметила, что она точно не будет такой, как прежде.

Ранее глава Минэнерго Азербайджана Пярвиз Шахбазов сообщил, что Сербия рассчитывает в 2023 году получать азербайджанский газ, транспортируемый по Южному газовому коридору (ЮГК). Данный вопрос обсуждался в феврале 2022 года в Баку на встрече Шахбазова с помощником министра горного дела и энергетики Сербии Рашей Койчич.

Проект газопровода IBS поддерживается ЕС как Проект общих интересов (PCI). Протяженность - 170 км, в т. ч. сербский участок - 108 км, 62 км - в Болгарии.

По IBS в Сербию через Болгарию будет поставляться: газ из Южного газового коридора (ЮГК), по которому газ из Азербайджана поступает в Европу; также после регазификации - сжиженный природный газ (СПГ) с СПГ - терминала Александруполис в Греции.

Пропускная мощность - более 1,8 млрд кубометров в год с возможностью расширения до 4 млрд кубометров, с возможностью реверса.

Декларацию о строительстве газопровода IBS Болгария и Сербия подписали в мае 2018 года во время саммита ЕС - Западные Балканы.

На тот момент планировалось, что новый газопровод будет введен в эксплуатацию не позднее мая 2022 года. В январе 2021 года министр энергетики Сербии Зорана Михайлович заявила, что строительство сербского участка планируется начать летом 2021 г., а завершить - к началу 2023 г.

Стоимость проекта для Сербии обойдется в 89 млн евро, из который 49,6 млн евро являются дотацией ЕС.

Азербайджан 31 декабря 2020 года начал поставки газа в Европу по газопроводу TAP.

За первый год объем поставок составил 8,2 млрд кубометров. На 2022 год объем поставок газа по TAP в Европу прогнозируется на уровне 10 млрд кубометров. Азербайджан заявлял о готовности увеличить поставки газа в Европу при наличии спроса и контрактов.

Н.Аббасова