Казахстан отказался от создания платформы цифрового правительства со Сбером, сделает своими силами с привлечением отечественных IT-компаний

Казахстан решил отказаться от реализации платформы цифрового правительства с российским Сбербанком в связи с геополитической ситуацией, сообщил вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскар Жамбакин.

"В связи с геополитической ситуацией и пересмотром своих возможностей принято решение с АО "НИТ" (Национальные информационные технологии - ИФ) своими силами сделать платформу, привлекая казахстанские IT-компании. Сейчас идет технико-экономический анализ", - сказал Жамбакин на брифинге, отвечая на вопрос журналистов о сотрудничестве со Сбером в создании цифровой платформы.

Он уточнил, что Казахстану потребуется порядка 2-3 лет для реализации отечественной платформы.