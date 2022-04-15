Китайский ЦБ влил 150 млрд юаней в финсистему в рамках MLF, не стал менять ставку

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в пятницу влил в финансовую систему 150 млрд юаней ($23,5 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF).

Как говорится в сообщении НБК, ставка по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, оставлена на уровне 2,85% годовых.

Кроме того, китайский ЦБ предоставил банкам 10 млрд юаней в рамках семидневных операций обратного РЕПО, ставка по этим операциям также осталась неизменной - 2,1%.

Эксперты ожидали, что НБК понизит ставки по MLF и операциям обратного РЕПО, чтобы поддержать экономику в условиях новой волны COVID-19 и карантинных ограничений, пишет The Wall Street Journal.

Однако тот факт, что китайский ЦБ не сделал этого, повышает вероятность снижения нормы обязательного резервирования для банков, которое может высвободить миллиарды долларов ликвидности, отмечают эксперты. Ранее на этой неделе премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил, что Пекин намерен использовать снижение нормы резервирования наряду с другими инструментами монетарной политики для поддержки экономики и бизнеса.

MLF является важным кредитным инструментом, используемым китайским ЦБ для предоставления ликвидности коммерческим банкам, и напрямую влияет на его основную ставку (loan prime rate, LPR), ставшую бенчмарком летом 2019 года.