СГБ выявила группу киберпреступников, незаконно вмешавшихся в работу системы «Льготное жилье»

Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана задержала ряд лиц, подозреваемых в незаконном вмешательстве в систему «Льготное жилье» Государственного агентства жилищного строительства (MIDA).
Сообщается, что задержанные Эльчин Мамедов, Руслан Гаджиев, Фирудин Гусейнов, Юнис Лятифзаде, Тарлан Абдуллаев, Джавид Мамедов и другие, войдя в предварительный сговор, с помощью специального программного обеспечения совершили кибервмешательства в работу системы «Льготное жилье» MIDA в ходе реализации 30 марта 2022 года 442 квартир в Ясамальском жилом комплексе.
«Задержанные осуществили кибервмешательство в работу системы «Льготное жилье», умышленно изменили компьютерные данные, ограничив доступ граждан к доступному жилью на общих и равных основаниях и препятствуя нормальному функционированию государственных органов», - говорится в совместном заявлении СГБ и MIDA.
«Вышеупомянутые лица подозреваются в совершении преступных деяний, предусмотренных статьями 273.3.1 и 273.3.2 УК Азербайджана, и были привлечены к уголовной ответственности в качестве обвиняемых. Расследование по уголовному делу продолжается», - подчеркнули в агентстве.
Как сообщалось ранее, 442 квартиры, выставленные на продажу со стороны MIDA 30 марта 2022 года, были проданы в течение 5 секунд после начала продаж.
Э.Шафиев
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