Скончался первый заместитель министра финансов Азербайджана

Скончался первый заместитель министра финансов Азербайджана Ильгар Фати-заде, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ведомстве. В ведомстве подчеркнули, что Фати-заде длительное время испытывал проблемы со здоровьем. Ильгар Фати-заде родился 30 сентября 1956 года. С 1999 года занимал должность первого заместителя министра финансов. Р.Ахмедов

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