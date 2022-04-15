Скончался первый заместитель министра финансов Азербайджана Ильгар Фати-заде, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ведомстве.
В ведомстве подчеркнули, что Фати-заде длительное время испытывал проблемы со здоровьем.
Ильгар Фати-заде родился 30 сентября 1956 года. С 1999 года занимал должность первого заместителя министра финансов.
Р.Ахмедов
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