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Происшествия 15.04.2022 10:40

Скончался первый заместитель министра финансов Азербайджана

Скончался первый заместитель министра финансов Азербайджана Ильгар Фати-заде, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ведомстве.

В ведомстве подчеркнули, что Фати-заде длительное время испытывал проблемы со здоровьем.

Ильгар Фати-заде родился 30 сентября 1956 года. С 1999 года занимал должность первого заместителя министра финансов.

Р.Ахмедов

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Тэги: ЗАММИНИСТРА, КОНЧИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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