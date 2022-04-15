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Дальнее зарубежье 15.04.2022 11:15

Индии требуется время для перехода на механизм торговли в рублях и рупиях с Россией

Индии потребуется время для завершения работы над механизмом торговли с расчетами в национальных валютах с Россией из-за колебания курса рубля и нестабильной геополитической ситуации, сообщает в пятницу издание The Economic Times.

"Мы обсуждали это... Наши трейдеры также не видят срочности в приеме платежей сейчас и чувствуют себя комфортно, позволяя им накапливаться", - приводит издание слова высокопоставленного чиновника.

По его словам, этот вопрос контролируется на высоком уровне. Он рассказал, что министерство торговли и промышленности создало специальный механизм для помощи трейдерам в сложившейся ситуации.

На прошлой неделе глава Резервного банка Индии Шактиканта Дас заявил, что банк, являющийся центральным в стране, не будет делать ничего, что противоречит санкциям против России.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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