Алиев принял вице-премьера Грузии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу принял заместителя премьер-министра Грузии, министра экономики и устойчивого развития этой страны Левана Давиташвили. Об этом сообщает сайт главы государства. Э.Шафиев

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