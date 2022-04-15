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Внешняя политика 15.04.2022 11:22

Алиев принял вице-премьера Грузии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу принял заместителя премьер-министра Грузии, министра экономики и устойчивого развития этой страны Левана Давиташвили.

Об этом сообщает сайт главы государства.

Э.Шафиев

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ГРУЗИЯ, ВСТРЕЧА


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