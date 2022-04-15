Азербайджан в январе–феврале экспортировал в Италию около 1,5 млрд кубометров газа

Экспорт задекларированных на таможне объемов газа из Азербайджана за январь-февраль 2022 года составил3млрд963млн666,71тыс. кубометров, что на 19,4% выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).
«В отчетный период экспорт задекларированного газа из Азербайджана составил на сумму $2млрд 486 млн 160,26 тыс. (рост в 7 раз). На долю экспорта газа в отчетный период пришлось 41,66% от общего объема экспорта из Азербайджана», - отметили в комитете.
По данным комитета, в январе-феврале наибольший объем экспорта газа пришелся на Италию – 1 млрд 464 млн 457,46 тыс. кубометров (36,9% всех поставок) на $1 млрд 757 млн 834,28 тыс.
ГТК ведет статистику по экспорту на основе декларации. Декларация по проданному газу предоставляется после осуществления реальной продажи, а не в момент ее прокачки по трубопроводам.
Структура экспорта газа в январе-феврале 2020г по странам:
|
Страна
|
Объем в тыс. кубометров
|
Выручка, тыс. долларов
|
Турция
|
1 477 535,46
|
406 353,55
|
Грузия
|
808 299,14
|
106 800,36
|
Италия
|
1 464 457,46
|
1 757 834,28
|
Болгария
|
52 885,8
|
13 321,07
|
Греция
|
160 488,84
|
201 851,01
|
Всего
|
3 963 666,7
|
2 486 160,2
По прогнозам Минэнерго Азербайджана, в 2022 году экспорт азербайджанского газа в Турцию по «Южному газовому коридору» составит 8,2 млрд кубометров, в Европу – 9,1 млрд кубометров.
В 2021 году Азербайджан экспортировал 19,2 млрд кубометров газа, в том числе свыше 8 млрд кубометров – в Европу.
Поставки азербайджанского газа по газопроводу TAP потребителям в Италии, Греции и Болгарии начались 31 декабря 2020 года.
Кроме того, азербайджанский газ также экспортируется в Турцию (по газопроводам TANAP и Южно-Кавказской трубопроводной магистрали, ЮКТМ) и Грузию (по ЮКТМ и по газопроводу Газимагомед-Газах).
Н.Аббасова
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