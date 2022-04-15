КНР направила к Тайваню боевые самолеты и корабли на учения

Командование Восточного военного округа Народно-освободительной армии Китая в пятницу направило бомбардировщики, истребители и боевые корабли к Тайваню для проведения учений на фоне визита на остров американской парламентской делегации, сообщают китайские СМИ.
Они приводят слова представителя военного командования, пояснившего, что операция стала "реакцией на многочисленные неправильные сигналы со стороны США по теме Тайваня".
"Неверные действия и уловки США совершенно бесполезны и очень опасны. Те, кто играет со огнем, сами обожгутся", - добавил он.
Представитель командования указал, что ВВС и ВМС Китая провели патрулирование "в боевой готовности" в Тайваньском проливе.
Его слова прозвучали на фоне визита делегации американских конгрессменов на Тайвань. Среди них - председатель комитета Сената США по международным отношениям Боб Менендес.
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