Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8369 RUR   0.0206 GBR   2.2219 TRY   0.1162

Цена на нефть

14.04 $/bbl +/- WTI 106.95 +2.70 Brent 111.70 +2.92

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 15.04.2022 12:11

КНР направила к Тайваню боевые самолеты и корабли на учения

Командование Восточного военного округа Народно-освободительной армии Китая в пятницу направило бомбардировщики, истребители и боевые корабли к Тайваню для проведения учений на фоне визита на остров американской парламентской делегации, сообщают китайские СМИ.

Они приводят слова представителя военного командования, пояснившего, что операция стала "реакцией на многочисленные неправильные сигналы со стороны США по теме Тайваня".

"Неверные действия и уловки США совершенно бесполезны и очень опасны. Те, кто играет со огнем, сами обожгутся", - добавил он.

Представитель командования указал, что ВВС и ВМС Китая провели патрулирование "в боевой готовности" в Тайваньском проливе.

Его слова прозвучали на фоне визита делегации американских конгрессменов на Тайвань. Среди них - председатель комитета Сената США по международным отношениям Боб Менендес.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, ТАЙВАНЬ, УЧЕНИЯ


Похожие новости


Угроза со стороны Китая возрастает с каждым днем - глава администрации Тайваня Пожар на юге Тайваня унес жизни 25 человек Россия считает Тайвань частью КНР и будет исходить из этого - Лавров Байден: США и КНР должны следовать положениям "тайваньского соглашения" Новый посол Китая в США напомнил Вашингтону о важности тайваньского вопроса для отношений между двумя странами США желают более тесных отношений с Тайванем, но без коренных изменений в региональной политике - Госдеп

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az