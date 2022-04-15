Борьба с коронавирусом в Бельгии обошлась в 3,2 тыс. евро на каждого подданного страны

Федеральное и региональные правительства Бельгии затратили на борьбу против пандемии, поддержку семей и экономики в кризисной ситуации 36,4 млрд евро, сообщают в пятницу бельгийские СМИ.
Таким образом, к настоящему моменту кризис COVID-19 уже обошелся Бельгии в 3160 евро на каждого подданного.
Значительная часть этих средств пришлась на меры по защите семей, например, по оплате временной безработицы или социальным вспомоществованиям индивидуальным предпринимателям. На них ушло 11,2 млрд евро, или около 30% всех затрат по пандемии. Это больше, чем на борьбу против самой болезни в медицинском плане, обошедшуюся в 9,6 млрд евро.
Региональные власти затратили 9,4 млрд евро. Эти средства в основном использованы для поддержки предприятий, отмечают СМИ.
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