Глава МИД Южной Кореи обсудил с украинским коллегой вопрос о гуманитарной помощи для Украины на $30 млн

Глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ен в телефонном разговоре с украинским коллегой Дмитрием Кулебой обсудил гуманитарную помощь, которую Сеул планирует предоставить Киеву, сообщают в пятницу южнокорейские СМИ.

Чон Ый Ен проинформировал Кулебу о планах Южной Кореи предоставить Украине гуманитарную помощь на $30 млн.

Кулеба поблагодарил коллегу за солидарность и поддержку, министры согласились расширить двустороннее сотрудничество после окончания спецоперации России на Украине.

О плане предоставить Украине помощь на $30 млн Чон Ый Ен заявил во время заседания глав МИД стран-членов НАТО и четырех партнеров из Азиатско-Тихоокеанского региона, прошедшем 7 апреля в Брюсселе.

В прошлом месяце Южная Корея направила Украине гуманитарную помощь на сумму $1 млн и пообещала рассмотреть варианты дополнительной поддержки.