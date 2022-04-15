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Дальнее зарубежье 15.04.2022 16:39

Глава МИД Южной Кореи обсудил с украинским коллегой вопрос о гуманитарной помощи для Украины на $30 млн

Глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ен в телефонном разговоре с украинским коллегой Дмитрием Кулебой обсудил гуманитарную помощь, которую Сеул планирует предоставить Киеву, сообщают в пятницу южнокорейские СМИ.

Чон Ый Ен проинформировал Кулебу о планах Южной Кореи предоставить Украине гуманитарную помощь на $30 млн.

Кулеба поблагодарил коллегу за солидарность и поддержку, министры согласились расширить двустороннее сотрудничество после окончания спецоперации России на Украине.

О плане предоставить Украине помощь на $30 млн Чон Ый Ен заявил во время заседания глав МИД стран-членов НАТО и четырех партнеров из Азиатско-Тихоокеанского региона, прошедшем 7 апреля в Брюсселе.

В прошлом месяце Южная Корея направила Украине гуманитарную помощь на сумму $1 млн и пообещала рассмотреть варианты дополнительной поддержки.

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