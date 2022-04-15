Инфляция во Франции в марте ускорилась до 5,1%, совпав с предварительной оценкой

Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в марте выросли на 5,1% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Национального статистического управления Insee.
Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с февральскими 4,2% и установила новый рекорд за всю историю подсчета показателя по методике ЕС, то есть с 1997 года.
Показатель совпал с предварительно объявленными данными, и эксперты, опрошенные Trading Economics, не ожидали пересмотра.
По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены выросли на 1,6% после подъема на 0,9% в феврале, также совпав с предварительной оценкой.
Потребительские цены, рассчитанные по французским стандартам, в марте увеличились на 4,5% за год, рекордными темпами с декабря 1985 года, и на 1,4% за месяц, что является абсолютным рекордом. Темпы повышения ускорились, соответственно, с 3,6% и 0,8% в феврале.
Цены на энергоносители во Франции в марте взлетели на 29,2% в годовом выражении, а не на 28,9% как было объявлено ранее (в феврале рост составлял 21,1%), в том числе стоимость дизельного топлива подскочила на 43,6%, бензина - на 30,5%, жидкого топлива - на 84%.
Стоимость услуг возросла на 2,3% (2,2%), продуктов питания - на 2,9% (2,1%). Между тем рост цен на промышленные товары немного замедлился - до 2,1% с 2,2% в феврале, а стоимость табака немного упала (на 0,1%).
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