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Дальнее зарубежье 15.04.2022 17:05

В КНДР празднуют 110-летие со дня рождения Ким Ир Сена

В Северной Корее проводят масштабные праздничные мероприятия по случаю 110-летия со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена, сообщают в пятницу азиатские СМИ.

Согласно плану, с 19:00 по местному времени (14:00) должен был начаться бал на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне, затем пройдет музыкальное представление. После выступления музыкантов будут запущены фейерверки.

Информации о том, проведет ли КНДР военный парад в этом году, не приводится. Согласно данным южнокорейских разведслужб, вместо военного парада может пройти массовая демонстрация.

Между тем, в южнокорейском министерстве по делам объединения указали, что тщательно следят за ситуацией и рассматривают вероятность того, что военный парад может состояться 25 апреля - в годовщину основания Корейской народно-революционной армии.

День рождения Ким Ир Сена - день Солнца - государственный праздник в КНДР. Он отмечается 15 апреля и является одним из главных национальных праздников в стране. По этому случаю в КНДР обычно проходят различные торжества, в том числе военные парады.

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Тэги: КНДР, ОСНОВАТЕЛЬ, ПРАЗДНИК


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В Северной Корее отмечают день рождения Ким Ир Сена

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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