Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8369 RUR   0.0206 GBR   2.2219 TRY   0.1162

Цена на нефть

14.04 $/bbl +/- WTI 106.95 +2.70 Brent 111.70 +2.92

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 15.04.2022 17:43

Байден выдвинул кандидатуру Майкла Барра на пост зампредседателя ФРС по банковскому надзору

Президент США Джо Байден выдвинул кандидатуру Майкла Барра, бывшего сотрудника Минфина, на пост заместителя председателя по банковскому надзору Федеральной резервной системы (ФРС).

Предыдущий кандидат Байдена на этот пост - Сара Блум Раскин - в марте отказалась от выдвижения, поскольку стало понятно, что она не получит необходимой поддержки законодателей.

Пост зампредседателя по банковскому надзору ФРС остается вакантным с октября 2021 года, отмечает The Wall Street Journal.

Барр, выпускник юридической школы Йельского университета, занимавший пост заместителя главы американского Минфина по работе с финансовыми институтами в администрации Барака Обамы, в настоящее время является деканом Школы публичной политики Мичиганского университета. Он играл важную роль в создании регулятивной структуры, ставшей основой закона о финансовой реформе Додда-Фрэнка 2010 года, и Байден, выдвигая кандидатуру Барра, подчеркнул наличие у него этого опыта.

"Барр всю свою карьеру занимался защитой потребителей, и во время работы в Минфине играл ключевую роль в создании как Бюро финансовой защиты потребителей, так и той самой позиции, на которую я его номинирую, - говорится в заявлении Байдена, распространенном Белым домом. - Он сыграл важную роль в принятии закона Додда-Фрэнка, призванного гарантировать, что любой финансовый кризис в будущем не повлечет за собой разрушительных последствий для обычных семей".

Байден в пятницу также призвал Сенат утвердить переназначение Джерома Пауэлла на пост главы ФРС на второй срок и Лейл Брейнард на пост заместителя председателя американского ЦБ. Кроме того, Сенат должен вынести свое решение по кандидатам на два других вакантных поста в совете управляющих Федрезерва, выдвинутых Байденом, - Лизе Кук и Филипу Джефферсону. В прошлом месяце все четыре кандидата получили одобрение банковского комитета Сената.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, ФРС, ПОСТ, КАНДИДАТ


Похожие новости


ФРС готова ускорить темпы ужесточения ДКП в случае необходимости ФРС ухудшила прогноз роста ВВП США в 2022 году ФРС ожидаемо повысила ставку на 25 б.п. Байден выдвигает кандидатуру Сары Раскин на пост зампредседателя ФРС по банковскому надзору Глава Morgan Stanley призвал ФРС поскорее повысить ставку Появление нового штамма коронавируса может усугубить проблему инфляции в США - Пауэлл

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az