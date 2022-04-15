Байден выдвинул кандидатуру Майкла Барра на пост зампредседателя ФРС по банковскому надзору

Президент США Джо Байден выдвинул кандидатуру Майкла Барра, бывшего сотрудника Минфина, на пост заместителя председателя по банковскому надзору Федеральной резервной системы (ФРС).

Предыдущий кандидат Байдена на этот пост - Сара Блум Раскин - в марте отказалась от выдвижения, поскольку стало понятно, что она не получит необходимой поддержки законодателей.

Пост зампредседателя по банковскому надзору ФРС остается вакантным с октября 2021 года, отмечает The Wall Street Journal.

Барр, выпускник юридической школы Йельского университета, занимавший пост заместителя главы американского Минфина по работе с финансовыми институтами в администрации Барака Обамы, в настоящее время является деканом Школы публичной политики Мичиганского университета. Он играл важную роль в создании регулятивной структуры, ставшей основой закона о финансовой реформе Додда-Фрэнка 2010 года, и Байден, выдвигая кандидатуру Барра, подчеркнул наличие у него этого опыта.

"Барр всю свою карьеру занимался защитой потребителей, и во время работы в Минфине играл ключевую роль в создании как Бюро финансовой защиты потребителей, так и той самой позиции, на которую я его номинирую, - говорится в заявлении Байдена, распространенном Белым домом. - Он сыграл важную роль в принятии закона Додда-Фрэнка, призванного гарантировать, что любой финансовый кризис в будущем не повлечет за собой разрушительных последствий для обычных семей".

Байден в пятницу также призвал Сенат утвердить переназначение Джерома Пауэлла на пост главы ФРС на второй срок и Лейл Брейнард на пост заместителя председателя американского ЦБ. Кроме того, Сенат должен вынести свое решение по кандидатам на два других вакантных поста в совете управляющих Федрезерва, выдвинутых Байденом, - Лизе Кук и Филипу Джефферсону. В прошлом месяце все четыре кандидата получили одобрение банковского комитета Сената.