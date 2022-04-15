Лавров и Мирзоян обсудили по телефону формирование комиссии по демаркации границы между Арменией и Азербайджаном

Пресс-служба МИД Армении распространила в пятницу сообщение о телефонном разговоре министра иностранных дел республики Арарата Мирзояна с российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Собеседники обсудили подготовку официального визита премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Россию. Министры обменялись мнениями о ходе выполнения договоренностей лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 г., 11 января и 26 ноября 2021 г. ", - говорится в сообщении.

По данным армянского МИД, обсуждалась тема формирования комиссии по демаркации и безопасности границы между Арменией и Азербайджаном.

"Мирзоян подчеркнул важность посреднических усилий России, в том числе в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ", - говорится в сообщении.