В Азербайджане за сутки коронавирус выявлен у 15 человек

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 15 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 792 тыс. 335, сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.

Днем ранее также было зарегистрировано 15 случаев.

За сутки не было зафиксировано смертей (накануне - 1). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 705, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 782 тыс. 467 человек (+ 27 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находится 163 человека.

За сутки медики провели 3 тыс. 613 теста на коронавирус против 4 тыс. 8 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 762 тыс. 824 тестов на COVID-19.

Х.Насирзаде