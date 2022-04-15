В Азербайджане за сутки коронавирус выявлен у 15 человек

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 15 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 792 тыс. 335, сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.
Днем ранее также было зарегистрировано 15 случаев.
За сутки не было зафиксировано смертей (накануне - 1). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 705, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 782 тыс. 467 человек (+ 27 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находится 163 человека.
За сутки медики провели 3 тыс. 613 теста на коронавирус против 4 тыс. 8 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 762 тыс. 824 тестов на COVID-19.
Х.Насирзаде
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