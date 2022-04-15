Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8369 RUR   0.0206 GBR   2.2219 TRY   0.1162

Цена на нефть

14.04 $/bbl +/- WTI 106.95 +2.70 Brent 111.70 +2.92

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 15.04.2022 16:50

Рецессия является самым вероятным сценарием для экономики США

Рецессия в американской экономике является самым вероятным сценарием на фоне высокой инфляции и ужесточения денежно-кредитной политики, полагает бывший министр финансов США Ларри Саммерс.

"Шансы на жесткую посадку в ближайшие два года сейчас явно превышают 50%, а возможно, составляют две трети или даже выше", - отметил Саммерс в интервью агентству Bloomberg.

Федрезерву "придется продолжать принимать меры по сдерживанию инфляции до тех пор, пока она не начнет замедляться", добавил он. А этого не случится до тех пор, пока уровень безработицы в стране не вырастет, полагает экс-глава Минфина.

Как сообщалось, инфляция в США в марте достигла 8,5%, что является рекордным уровнем с 1981 года. Показатель держится выше таргетируемого уровня в 2% уже больше года.

"В истории никогда не было такого, чтобы инфляция была выше 4%, а безработица - ниже 5% - и чтобы в ближайшие два года (после сочетания этих факторов - ИФ) не случилась бы рецессия", - сказал Саммерс.

Экономисты также видят повышение рисков спада в экономике. Как показал апрельский опрос The Wall Street Journal, они оценивают вероятность наступления рецессии в США в ближайшие 12 месяцев в 28% против 13% годом ранее.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, ЭКОНОМИКА, МНЕНИЕ


Похожие новости


ФРС потребуется удача, чтобы обеспечить «мягкую посадку» экономике США - глава Минфина Байден счел, что санкции США «сведут на нет 15 лет достижений» экономики РФ ФРС ухудшила прогноз роста ВВП США в 2022 году Йеллен ожидает «слишком высокую инфляцию» в США в 2022г, но надеется избежать рецессии Байден заявляет, что распорядился о новых санкциях против РФ и об ограничениях на экспорт Экономика США росла сдержанно-умеренными темпами в начале осени - Beige Book

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az