Рецессия является самым вероятным сценарием для экономики США

Рецессия в американской экономике является самым вероятным сценарием на фоне высокой инфляции и ужесточения денежно-кредитной политики, полагает бывший министр финансов США Ларри Саммерс.
"Шансы на жесткую посадку в ближайшие два года сейчас явно превышают 50%, а возможно, составляют две трети или даже выше", - отметил Саммерс в интервью агентству Bloomberg.
Федрезерву "придется продолжать принимать меры по сдерживанию инфляции до тех пор, пока она не начнет замедляться", добавил он. А этого не случится до тех пор, пока уровень безработицы в стране не вырастет, полагает экс-глава Минфина.
Как сообщалось, инфляция в США в марте достигла 8,5%, что является рекордным уровнем с 1981 года. Показатель держится выше таргетируемого уровня в 2% уже больше года.
"В истории никогда не было такого, чтобы инфляция была выше 4%, а безработица - ниже 5% - и чтобы в ближайшие два года (после сочетания этих факторов - ИФ) не случилась бы рецессия", - сказал Саммерс.
Экономисты также видят повышение рисков спада в экономике. Как показал апрельский опрос The Wall Street Journal, они оценивают вероятность наступления рецессии в США в ближайшие 12 месяцев в 28% против 13% годом ранее.
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