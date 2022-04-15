Биткойн торгуется ниже $41 тыс. на фоне роста доходности гособлигаций США

Криптовалюты умеренно дорожают в ходе торгов в пятницу, однако завершают неделю в минусе на фоне увеличения доходности государственных облигаций США, снижающего спрос на рисковые активы.
Цена биткойна к 15:45 мск поднялась на 0,74%, до $40,193 тыс., согласно данным CoinDesk. За последние пять сессий курс снизился на 6,1%.
Эфир, вторая по популярности криптовалюта, подорожал к этому времени на 0,57%, до $2,796 тыс. С начала недели эфир потерял 6,3%.
Как отмечают аналитики, в последнее время криптовалюты демонстрируют корреляцию не с защитными активами вроде золота, как ожидали некоторые экономисты, а с рисковыми бумагами, включая акции, в особенности акции технологических компаний. Как правило, такие активы дешевеют на фоне перспектив увеличения процентных ставок и доходности госбондов.
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