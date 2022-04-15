Посол Азербайджана в Москве обсудил с замглавы МИД РФ ситуацию на Южном Кавказе и реализацию пунктов Декларации о союзническом взаимодействии

МИД РФ сообщил о встрече замглавы ведомства Андрея Руденко и посла Азербайджана в РФ Полада Бюльбюль оглы.
«Обсуждены вопросы развития двусторонних отношений, в первую очередь, в контексте реализации положений Декларации о союзническом взаимодействии между Россией и Азербайджаном от 22 февраля с.г.», - сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на МИД РФ.
Кроме этого, «затрагивался также ряд аспектов региональной проблематики, касающихся практической реализации трехсторонних договоренностей от 9/10 ноября 2020г, 11 января и 26 ноября 2021 года».
Р.Ахмедов
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