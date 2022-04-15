Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8369 RUR   0.0206 GBR   2.2219 TRY   0.1162

Цена на нефть

14.04 $/bbl +/- WTI 106.95 +2.70 Brent 111.70 +2.92

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 15.04.2022 17:00

Посол Азербайджана в Москве обсудил с замглавы МИД РФ ситуацию на Южном Кавказе и реализацию пунктов Декларации о союзническом взаимодействии

МИД РФ сообщил о встрече замглавы ведомства Андрея Руденко и посла Азербайджана в РФ Полада Бюльбюль оглы.

«Обсуждены вопросы развития двусторонних отношений, в первую очередь, в контексте реализации положений Декларации о союзническом взаимодействии между Россией и Азербайджаном от 22 февраля с.г.», - сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на МИД РФ.

Кроме этого, «затрагивался также ряд аспектов региональной проблематики, касающихся практической реализации трехсторонних договоренностей от 9/10 ноября 2020г, 11 января и 26 ноября 2021 года».

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РУДЕНКО, ПЕРЕГОВОРЫ

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az