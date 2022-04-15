Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8369 RUR   0.0206 GBR   2.2219 TRY   0.1162

Цена на нефть

14.04 $/bbl +/- WTI 106.95 +2.70 Brent 111.70 +2.92

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 15.04.2022 17:15

SOCAR увеличила в I кв. производство автобензина на 33%, дизеля – сократила на 3,9%

Производство нефтепродуктов в Азербайджане в I-ом квартале 2022 года по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года увеличилось в денежном выражении на 16,2% - до 912,8 млн манатов ($536,9 млн по текущему курсу), сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

Согласно данным статистики, в указанный период производство автомобильного бензина составило 329,1 тыс. т (рост на 33%), авиакеросина - 139,7 тыс. т (рост на 35%), топочного мазута – 34,4 тыс. т (рост в 3,9 раза), нефтяного битума – 71,9 тыс. т (рост на 60,1%).

Производство прямогонного бензина (нафты) составило 94,7 тыс. т (спад на 12,3%), дизельного топлива – 528,8 тыс. т (спад на 3,9%), смазочных масел - 11,4 тыс. т (спад на 8,8%), нефтяного кокса – 54,4 тыс. т (спад на 16,2%).

По состоянию на 1 апреля 2022 года в виде запасов готовой продукции на складах Бакинского НПЗ (БНПЗ) имеется: автобензина - 77,3 тыс. т, нафты – 0,7 тыс. т, авиакеросина - 33,6 тыс. т, дизтоплива -136,4 тыс. т, топочного мазута - 9,6 тыс. т, смазочных масел – 9,5 тыс. т, нефтяного битума – 19,6 тыс. т, нефтяного кокса – 21,3 тыс. т.

В Азербайджане в настоящее время функционирует только один НПЗ - Бакинский нефтеперерабатывающий завод имени Гейдара Алиева (входит в структуру компании SOCAR).

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: НЕФТЕПРОДУКТЫ, ПРОИЗВОДСТВО, СТАТИСТИКА


Похожие новости


SOCAR увеличила в январе-феврале производство автобензина в 1,5 раза, дизеля –на 0,5% SOCAR увеличила в 2021г производство автобензина на 8%, дизеля - на 16% SOCAR в январе-ноябре увеличила производство автобензина на 7%, дизеля - на 19% SOCAR в январе-октябре увеличила производство автобензина на 7,5%, дизеля - на 21,8% SOCAR в январе-августе сократила производство автобензина на 2,5%, дизеля - увеличила на 12,5% SOCAR в январе-июле сократила производство автобензина на 4%, дизеля - увеличила на 12%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az