SOCAR увеличила в I кв. производство автобензина на 33%, дизеля – сократила на 3,9%

Производство нефтепродуктов в Азербайджане в I-ом квартале 2022 года по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года увеличилось в денежном выражении на 16,2% - до 912,8 млн манатов ($536,9 млн по текущему курсу), сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

Согласно данным статистики, в указанный период производство автомобильного бензина составило 329,1 тыс. т (рост на 33%), авиакеросина - 139,7 тыс. т (рост на 35%), топочного мазута – 34,4 тыс. т (рост в 3,9 раза), нефтяного битума – 71,9 тыс. т (рост на 60,1%).

Производство прямогонного бензина (нафты) составило 94,7 тыс. т (спад на 12,3%), дизельного топлива – 528,8 тыс. т (спад на 3,9%), смазочных масел - 11,4 тыс. т (спад на 8,8%), нефтяного кокса – 54,4 тыс. т (спад на 16,2%).

По состоянию на 1 апреля 2022 года в виде запасов готовой продукции на складах Бакинского НПЗ (БНПЗ) имеется: автобензина - 77,3 тыс. т, нафты – 0,7 тыс. т, авиакеросина - 33,6 тыс. т, дизтоплива -136,4 тыс. т, топочного мазута - 9,6 тыс. т, смазочных масел – 9,5 тыс. т, нефтяного битума – 19,6 тыс. т, нефтяного кокса – 21,3 тыс. т.

В Азербайджане в настоящее время функционирует только один НПЗ - Бакинский нефтеперерабатывающий завод имени Гейдара Алиева (входит в структуру компании SOCAR).

Н.Аббасова