Продлены полномочия членов Наблюдательного совета AccessBank

В соответствии с решением общего собрания акционеров AccessBank, продлены полномочия всех членов Наблюдательного Совета банка. Наблюдательный Совет под председательством Олега Иванийчука состоит из следующих членов: Дариуш Кацпршик, Андреа Хагманн, Вернес Клаас и Джордж Рубли.
Для получения более подробной информации о членах Наблюдательного совета AccessBank перейдите по ссылке:
https://www.accessbank.az/ru/our-bank/supervisory-board/
AccessBank обслуживает малый и средний бизнесы с 2002 года и на сегодняшний день является лидером микрокредитования в Азербайджане. Акционерами банка являются такие международные организации, как Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международная Финансовая Корпорация и др.
Банк имеет 29 филиалов, 15 из которых оказывают услуги в Баку и 14 - в регионах страны. Информацию об услугах банка можно получить, позвонив в контактный центр банка по номеру 151, на сайте www.accessbank.az или же на страницах банка в социальных сетях (Facebook, Instagram, LinkedIn).
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