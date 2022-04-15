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15.04.2022 17:24

Продлены полномочия членов Наблюдательного совета AccessBank

В соответствии с решением общего собрания акционеров AccessBank, продлены полномочия всех членов Наблюдательного Совета банка. Наблюдательный Совет под председательством Олега Иванийчука состоит из следующих членов: Дариуш Кацпршик, Андреа Хагманн, Вернес Клаас и Джордж Рубли.

Для получения более подробной информации о членах Наблюдательного совета AccessBank перейдите по ссылке:

https://www.accessbank.az/ru/our-bank/supervisory-board/

AccessBank обслуживает малый и средний бизнесы с 2002 года и на сегодняшний день является лидером микрокредитования в Азербайджане. Акционерами банка являются такие международные организации, как Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международная Финансовая Корпорация и др.

Банк имеет 29 филиалов, 15 из которых оказывают услуги в Баку и 14 - в регионах страны. Информацию об услугах банка можно получить, позвонив в контактный центр банка по номеру 151, на сайте www.accessbank.az или же на страницах банка в социальных сетях (Facebook, Instagram, LinkedIn).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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