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Дальнее зарубежье 15.04.2022 20:36

Китай вывел на орбиту телекоммуникационный спутник - CASC

Китай успешно вывел на геосинхронную орбиту Земли телекоммуникационный спутник ChinaSat-6D, сообщила в пятницу Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).

"15 апреля в 20:00 по пекинскому времени (15:00 мск) ракета-носитель "Чанчжэн-3B" стартовала с центра запусков Сичан и вывела на намеченную орбиту спутник ChinaSat-6D. Миссия признана полностью успешной", - говорится в сообщении CASC.

По данным корпорации, аппарат, разработанный Китайской академией космических технологий (CAST), будет обеспечивать работу радио- и телевизионное вещание в Азии.

Трёхступенчатая ракета-носитель "Чанчжэн-3B" используется Китаем для выведения на орбиту различной полезной нагрузки, прежде всего, телекоммуникационных спутников на геосинхронную орбиту Земли. Ракета имеет четыре боковых ускорителя, которые вместе с маршевыми двигателями позволяют ей выводить на орбиту полезную нагрузку массой до 5,5 тонн на геосинхронную орбиту, до 11,5 тонн на низкую околоземную орбиту и до 7,1 тонн на солнечно-синхронную орбиту.

Этот запуск стал 10-м для Китая в этом году.

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Тэги: КИТАЙ, СПУТНИК, ЗАПУСК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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