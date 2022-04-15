Китай вывел на орбиту телекоммуникационный спутник - CASC

Китай успешно вывел на геосинхронную орбиту Земли телекоммуникационный спутник ChinaSat-6D, сообщила в пятницу Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).
"15 апреля в 20:00 по пекинскому времени (15:00 мск) ракета-носитель "Чанчжэн-3B" стартовала с центра запусков Сичан и вывела на намеченную орбиту спутник ChinaSat-6D. Миссия признана полностью успешной", - говорится в сообщении CASC.
По данным корпорации, аппарат, разработанный Китайской академией космических технологий (CAST), будет обеспечивать работу радио- и телевизионное вещание в Азии.
Трёхступенчатая ракета-носитель "Чанчжэн-3B" используется Китаем для выведения на орбиту различной полезной нагрузки, прежде всего, телекоммуникационных спутников на геосинхронную орбиту Земли. Ракета имеет четыре боковых ускорителя, которые вместе с маршевыми двигателями позволяют ей выводить на орбиту полезную нагрузку массой до 5,5 тонн на геосинхронную орбиту, до 11,5 тонн на низкую околоземную орбиту и до 7,1 тонн на солнечно-синхронную орбиту.
Этот запуск стал 10-м для Китая в этом году.
Асадов и Давиташвили обсудили сотрудничество в различных областях
Байрамов принял копии верительных грамот нового посла ОАЭ в Азербайджане
Посол Азербайджана в Москве обсудил с замглавы МИД РФ ситуацию на Южном Кавказе и реализацию пунктов Декларации о союзническом взаимодействии
Совет директоров Twitter принял меры по защите от покупки компании Илоном Маском
Возможности по обходу санкций через криптовалюты ограничены, риски этих активов по-прежнему высоки - ЦБ РФ
Литва получит 87,6 млн евро от ЕС на проект энергонакопителей
Миллиардер Гриффин и семья Риккет выбыли из числа претендентов на покупку "Челси"
В Азербайджане возбудили дело по факту присвоения свыше 0,5 млн манатов в супермаркете
Число браков в Азербайджане в январе-феврале увеличилось в 1,7 раза, разводов – на 3,6%
Кабмин утвердил генпланы развития 4 городов Азербайджана
Алиев принял участие в открытии в Суговушане воинской части и первого УТС по гребле
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Продлены полномочия членов Наблюдательного совета AccessBank
Партнерство между «Nar» и «Breyn Rinq» продолжается
Образовательно-практическая программа от Yelo Bank для будущих IT-специалистов
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ