В Азербайджане возбудили дело по факту присвоения свыше 0,5 млн манатов в супермаркете

Прокуратура Шамкирского района провела расследование по заявлению жителя района Рамина Алиева о хищении 539,222 тыс. манатов из его маркета «Zirve», сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. Согласно информации, возбуждено уголовное дело по статье 179.3.2 (присвоение или растрата в особо крупном размере) УК Азербайджана, прокуратуре Шамкирского района поручено провести расследование. Х.Насирзаде

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