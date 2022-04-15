Против направляющейся на Украину грузинской делегации представители партии Саакашвили готовили провокацию, подтверждает спецслужба

Служба госбезопасности (СГБ) Грузии начала расследование в связи с информацией о готовящейся оппозиционной партией "Единое национальное движение" (ЕНД), лидером которой является экс-президент Михаил Саакашвили, провокации на Украине против членов грузинской парламентской делегации, вылетающей в Киев.

"Расследование начато по статье 325 УК Грузии, предусматривающей нападение на высокопоставленное политическое лицо. Кроме этого, наша служба передала украинским коллегам имеющуюся информацию", - говорится в сообщении СГБ.