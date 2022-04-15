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Дальнее зарубежье 15.04.2022 18:45

Финляндия, вероятно, присоединится к НАТО - министр по делам Европы

Финляндия с большой долей вероятности сделает выбор в пользу присоединения к НАТО, заявила телеканалу Sky news финский министр по делам Европы Тютти Тюппурайнен.

По сообщению Sky News, министр назвала "очень вероятным" вступление Финляндии в НАТО.

"В данный момент я сказала бы, что это более чем вероятно, но решение пока не приняли", - сказала она.

При этом, по ее словам, "народ Финляндии уже определился с выбором", а опросы общественного мнения показывают значительную поддержку среди населения идеи членства страны в НАТО.

Она отметила, что в интересах Финляндии - как можно более быстрое вступление страны в НАТО, если власти примут подобное решение.

Министр добавила, что в Хельсинки осведомлены о реакции РФ по поводу возможного вступления Финляндии в НАТО, но финские власти определятся с этим решением исходя из собственных интересов.

Ранее издание The Times со ссылкой на официальных лиц США сообщало, что Финляндия и Швеция рассматривают возможность стать членами НАТО уже этим летом. По их данным, членство в НАТО для обеих стран было "темой для разговоров и многочисленных сессий" во время переговоров между министрами иностранных дел альянса.

В Финляндии после начала специальной военной операции России на Украине активно обсуждается возможность вступления страны в НАТО. Если ранее большинство финнов были против членства в альянсе, то последние опросы общественного мнения свидетельствуют о росте настроений в пользу НАТО. Так, по последним опросам за вступление в НАТО высказались 62% опрошенных, против были 16%, остальные затруднились с ответом.

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Тэги: ФИНЛЯНДИЯ, НАТО, ВСТУПЛЕНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ


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