Финляндия, вероятно, присоединится к НАТО - министр по делам Европы

Финляндия с большой долей вероятности сделает выбор в пользу присоединения к НАТО, заявила телеканалу Sky news финский министр по делам Европы Тютти Тюппурайнен.
По сообщению Sky News, министр назвала "очень вероятным" вступление Финляндии в НАТО.
"В данный момент я сказала бы, что это более чем вероятно, но решение пока не приняли", - сказала она.
При этом, по ее словам, "народ Финляндии уже определился с выбором", а опросы общественного мнения показывают значительную поддержку среди населения идеи членства страны в НАТО.
Она отметила, что в интересах Финляндии - как можно более быстрое вступление страны в НАТО, если власти примут подобное решение.
Министр добавила, что в Хельсинки осведомлены о реакции РФ по поводу возможного вступления Финляндии в НАТО, но финские власти определятся с этим решением исходя из собственных интересов.
Ранее издание The Times со ссылкой на официальных лиц США сообщало, что Финляндия и Швеция рассматривают возможность стать членами НАТО уже этим летом. По их данным, членство в НАТО для обеих стран было "темой для разговоров и многочисленных сессий" во время переговоров между министрами иностранных дел альянса.
В Финляндии после начала специальной военной операции России на Украине активно обсуждается возможность вступления страны в НАТО. Если ранее большинство финнов были против членства в альянсе, то последние опросы общественного мнения свидетельствуют о росте настроений в пользу НАТО. Так, по последним опросам за вступление в НАТО высказались 62% опрошенных, против были 16%, остальные затруднились с ответом.
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