Американский миллиардер Кен Гриффин и семья Риккет, которая владеет бейсбольной командой Chicago Cubs, отказались от планов по приобретению английского футбольного клуба "Челси".
"Группа Ricketts-Griffin-Gilbert после тщательного рассмотрения приняла решение не подавать окончательную заявку на покупку ФК "Челси", - говорится в сообщении группы.
Теперь на приобретение команды остаются три претендента: консорциум, в который входит финансист Тодд Боэли - совладелец двух профессиональных клубов из Лос-Анджелеса - баскетбольного Lakers и бейсбольного Dodgers; Джош Харрис и Дэвид Блитцер, сделавшие состояние в индустрии прямых инвестиций; и совладелец американского баскетбольного клуба Boston Celtics Стив Пальюка совместно с председателем Национальной баскетбольной ассоциации (NBA) Ларри Таненбаумом.
Владелец "Челси" бизнесмен Роман Абрамович ранее подпал под санкции, введенные многими странами в качестве ответа на действия России на территории Украины. В связи с этим он был вынужден выставить клуб на продажу, уступив весь контроль над сделкой правительству Великобритании.
Абрамович стал владельцем "Челси" в 2003 году. О том, что он продает клуб, бизнесмен объявил 2 марта. В заявлении, посвященном принятому решению, Абрамович отмечал, что для него этот проект никогда не был бизнесом, и, расставаясь с клубом, он не будет требовать погашения выданных им ранее кредитов.
В этом сезоне Английской премьер-лиги "Челси" идет на третьем месте в таблице, отставая от лидирующего "Манчестер Сити" на 12 очков, но имея игру в запасе. Команда проиграла мадридскому "Реалу" по итогам двухматчевого противостояния в четвертьфинале Лиги чемпионов и покинула турнир, который она выиграла в прошлом году.
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