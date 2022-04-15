18 сотрудников представительства ЕС в России объявлены persona nоn grata - МИД РФ

Россия в качестве ответной меры предписала 18 сотрудникам представительства ЕС в РФ покинуть страну, заявили в пятницу российском внешнеполитическом ведомстве.

"В качестве ответной меры на недружественные действия Евросоюза 18 сотрудников Представительства ЕС в России объявлены persona nоn grata и должны будут покинуть территорию Российской Федерации в ближайшее время. Соответствующая нота вручена Маркусу Эдереру", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

В пятницу Эдерер был вызван в МИД России, ему был "выражен решительный протест по поводу необоснованного объявления 5 апреля persona nоn grata 19 сотрудников Постоянного представительства Российской Федерации при Европейском союзе и Европейском сообществе по атомной энергии".

"С российской стороны заявлено об ответственности ЕС за последовательное разрушение создававшейся десятилетиями архитектуры двустороннего диалога и сотрудничества. Указано на необходимость неукоснительного соблюдения Евросоюзом требований Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года", - заявили в МИД РФ.