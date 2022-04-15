Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8369 RUR   0.0206 GBR   2.2219 TRY   0.1162

Цена на нефть

14.04 $/bbl +/- WTI 106.95 +2.70 Brent 111.70 +2.92

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 15.04.2022 19:14

18 сотрудников представительства ЕС в России объявлены persona nоn grata - МИД РФ

Россия в качестве ответной меры предписала 18 сотрудникам представительства ЕС в РФ покинуть страну, заявили в пятницу российском внешнеполитическом ведомстве.

"В качестве ответной меры на недружественные действия Евросоюза 18 сотрудников Представительства ЕС в России объявлены persona nоn grata и должны будут покинуть территорию Российской Федерации в ближайшее время. Соответствующая нота вручена Маркусу Эдереру", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

В пятницу Эдерер был вызван в МИД России, ему был "выражен решительный протест по поводу необоснованного объявления 5 апреля persona nоn grata 19 сотрудников Постоянного представительства Российской Федерации при Европейском союзе и Европейском сообществе по атомной энергии".

"С российской стороны заявлено об ответственности ЕС за последовательное разрушение создававшейся десятилетиями архитектуры двустороннего диалога и сотрудничества. Указано на необходимость неукоснительного соблюдения Евросоюзом требований Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года", - заявили в МИД РФ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, МИД, ЕС, ВЫСЫЛКА


Похожие новости


В МИД РФ призывают Кишинев не предпринимать действий, которые могут нанести ущерб российско-молдавским отношениям Лавров и Мирзоян обсудили по телефону формирование комиссии по демаркации границы между Арменией и Азербайджаном Россия рассчитывает на продолжение строительства газопровода «Пакистанский поток» - МИД Байрамов и Лавров обсудили ситуацию в регионе В РФ не рассматривают возможность прекращения работы европейских посольств в Москве Контакты с Украиной продолжаются, работа идет достаточно интенсивно - Лавров

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az