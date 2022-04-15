Приказ Минсельхоза РФ об увеличении квоты Турции на ввоз томатов до 350 тыс. т вступил в силу

Приказ Минсельхоза РФ об увеличении квоты Турции на ввоз томатов до 350 тыс. тонн вступил в силу.

Зарегистрированный в пятницу в Минюсте документ размещен на официальном портале правовой информации.

Квота на поставки томатов из Турции была введена после конфликта между РФ и Турцией из-за инцидента с российским истребителем в небе над Сирией осенью 2015 года. Россия тогда с 1 января 2016 года запретила ввоз овощей и фруктов из Турции.

Поставки томатов возобновились с 1 ноября 2017 года после длительных переговоров. Для турецких поставщиков была установлена квота в объеме 50 тыс. тонн, затем она была увеличена до 100 тыс. тонн, в апреле 2019 года - до 150 тыс. тонн, в феврале 2020 года - до 200 тыс. тонн, в январе 2021 года - до 250 тыс. тонн, весной 2021 года - до 300 тыс. тонн (совокупным итогом).

Как писало ранее агентство Anadolu, турецкие экспортеры настаивали на отмене квоты на поставки томатов в РФ.

Турция занимает 4-е место в мире по производству томатов - 13 млн тонн в год.