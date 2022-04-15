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СНГ 15.04.2022 21:00

Доход Медведева за год сократился почти на 10 млн рублей - декларация

Доход заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева за год сократился почти на 10 млн рублей, следует из сведений о доходах и имуществе сотрудников администрации президента за 2021 год, опубликованных на сайте Кремля.

Доход Медведева сократился с 18,1 млн рублей в 2020 году до 8,35 млн рублей в 2021 году. Таким образом, он заработал в прошлом году меньше, чем за последние два года - в 2019 году его доход составлял 11 млн рублей.

Медведеву, как и в прошлом году, принадлежит квартира площадью 367,8 кв. метра и автомобили ГАЗ-20 и ГАЗ-21. В пользовании у зампреда Совбеза остается земельный участок площадью 4700 кв. метров.

В собственности супруги Медведева Светланы заявлены два машиноместа, та же квартира, что и у супруга, а также автомобиль "Фольксваген-Гольф".

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Тэги: РОССИЯ, МЕДВЕДЕВ, ДОХОД, ДЕКЛАРАЦИЯ


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