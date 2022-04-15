Возможности по обходу санкций через криптовалюты ограничены, риски этих активов по-прежнему высоки - ЦБ РФ

ЦБ РФ сохраняет настороженное отношение к криптовалютам, считает возможности их использования для обхода санкций ограниченными, заявила первый зампред Банка России Ксения Юдаева.

"Сейчас говорят о том, что криптовалюты можно использовать для обхода санкций. Мы видим, что это, видимо, достаточно ограниченные возможности. Я каждый день читаю каких-то регуляторов других стран, которые в первую очередь озабочены тем, чтобы криптовалюты не использовались для обхода санкций, и крупные криптовалютные биржи исключают наши организации под санкциями, в том числе финансовые, из своей системы", - сказала Юдаева на Ясинской (Апрельской) международной конференции, организованной Высшей школой экономики.

"Настороженное отношение к криптовалютам у нас остается", - заявила первый зампред ЦБ.

Она отметила, что ЦБ по-прежнему озабочен высокими рисками, связанными с криптовалютами. Регулятор обеспокоен их повышенной волатильностью, способностью заражать финансовую систему и возможной угрозой правам потребителей.

Позиция Банка России в отношении криптовалют остается "достаточно жесткой", отметила Юдаева. "В каких-то вещах мы решили, наверное, больше не спорить, например, по поводу майнинга. Мы выступали, что нам кажется, что майнинг имело бы смысл не легализовывать. С другой стороны, это не наше полномочие, не наш мандат. Поэтому если правительство считает нужным легализовать майнинг, пусть будет майнинг", - подчеркнула первый зампред ЦБ.