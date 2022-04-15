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СНГ 15.04.2022 22:00

Зампред ЦБ РФ Алексеев второй год лидирует по доходам, в 2021г задекларировал почти 103 млн рублей

Зампред ЦБ РФ Михаил Алексеев в 2021 году с доходами в 102,9 млн рублей сохранил лидерство по этому показателю среди руководства Банка России, следует из материалов, опубликованных на сайте регулятора.

При этом в 2021 году доходы Алексеева сократились по сравнению с 2020 годом (112,9 млн рублей) почти на 9%.

По итогам 2020 года Алексеев обогнал по доходам первого зампреда Банка России Ольгу Скоробогатову, лидировавшую несколько лет. В ЦБ Алексеев перешел с поста главы Юникредит банка в октябре 2020 года.

Скоробогатова в 2021 году задекларировала 72,4 млн рублей доходов, что на 7% ниже 2020 года (78,2 млн рублей).

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в 2021 году заработала 38,9 млн рублей (рост на 8% по сравнению с 35,9 млн рублей в 2020 году). Ее супруг - научный руководитель Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов - увеличил доходы на 24% - до 55,4 млн рублей (44,6 млн годом ранее).

Третье место по доходам среди руководства ЦБ по-прежнему занимает зампред Андрей Кружалов с доходом 66,4 млн рублей (практически на уровне 2020 года - 66,7 млн рублей).

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Тэги: РОССИЯ, ЦБ, РУКОВОДСТВО, ДОХОДЫ


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