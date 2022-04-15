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СНГ 15.04.2022 20:04

В МИД РФ призывают Кишинев не предпринимать действий, которые могут нанести ущерб российско-молдавским отношениям

В МИД России рассчитывают, что Молдова воздержится от действий, наносящих ущерб отношениям с Россией, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

По ее словам, как сообщается в пятницу на сайте ведомства, вызывают глубокую озабоченность заявления молдавских официальных лиц и законодательные инициативы, касающиеся, в частности, российских атрибутов и символов.

"14 апреля молдавские парламентарии утвердили изменения в Кодекс о правонарушениях, которыми вводятся штрафы или принудительные работы за использование атрибутов и символов "военной агрессии", в том числе "цветных флагов и лент, символики, значков и других подобных знаков", к которым отнесена "черно-оранжевая двуцветная лента", то есть георгиевская. Сейчас ожидается подписание этих изменений Президентом Республики", - отмечает Захарова.

По ее словам, под новые законодательные ограничения, если они вступят в силу, "попадут советские фильмы о Великой Отечественной войне и георгиевская лента - исторический символ для всех, кто чтит память о Великой Победе".

Захарова напомнила о предвыборных обещаниях президента Молдовы Майи Санду сохранить право отмечать 9 Мая, а также о неоднократных заявлениях Кишинева "о приверженности нейтральному статусу Республики, соблюдению прав и интересов всех ее жителей, прагматичному и взаимовыгодному партнерству с Россией".

По убеждению представителя МИД, последние законодательные инициативы, принимаемые в Молдове, не соответствуют этим заявлениям. Как не соответствуют им и ограничительные меры в отношении работающих в Молдове российских СМИ, безоговорочная поддержка усилий США и их союзников по вытеснению России из международных организаций и органов, попустительство молдавских властей в отношении антироссийских акций у посольства России в Кишиневе.

Кроме того, в числе вызывающих озабоченность действий Кишинева Захарова назвала публичные заявления высших должностных лиц страны относительно Дня Победы и событий на Украине, принятые 7 апреля парламентом Молдовы законодательные нормы, запрещающие трансляцию программ и фильмов, которые произведены в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, к числу которых относится Россия.

"Все это, безусловно, влияет на ситуацию в Молдове и общую атмосферу российско-молдавских отношений. Рассчитываем, что в руководстве Республики возобладает здравый смысл и молдавская сторона будет воздерживаться от действий, наносящих ущерб отношениям с Россией", - подчеркивает Захарова.

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Тэги: РОССИЯ, МИД, МОЛДОВА, ОБЕСПОКОЕННОСТЬ


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