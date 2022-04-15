Россия не отговорит США от поддержки Украины - госдеп

США не намерены отказываться от поддержки Украины, несмотря на позицию России РФ, заявил телеканалу CNN представитель госдепа Нед Прайс.

"Россияне делают некоторые заявления при личном общении, а некоторые - официально, но ничто не убедит нас отказаться от стратегии, которую мы избрали", - сказал он, комментируя сообщения о том, что Россия по дипломатическому каналу предостерегала США от продолжения поставок оружия Украине.

При этом он отказался подтверждать какие-либо детали дипломатических контактов США и РФ по этому поводу.

Он добавил, что России "не стоит удивляться" поддержке США Украины, о которой американская администрация объявляла еще до начала спецоперации РФ.

Президент США Джо Байден в минувшую среду объявил, что одобрил пакет помощи Украине в области безопасности на сумму $800 млн, включающий артиллерийские системы, бронетранспортеры и вертолеты.

Ранее в пятницу CNN сообщил со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя Пентагона, что авиарейс с первой партией военных грузов США для Украины, предусмотренный этим пакетом помощи, прибудет в регион, как ожидается, в течение 24 часов.