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Бизнес и законодательство 15.04.2022 21:38

Совет директоров Twitter принял меры по защите от покупки компании Илоном Маском

Совет директоров Twitter (SPB:TWTR), владеющей одноименной соцсетью, в пятницу принял решение о дополнительной эмиссии акций в качестве защиты от враждебного поглощения, инициированного главой Tesla (SPB:TSLA) Илоном Маском, пишет MarketWatch.

Выбранная руководством компании стратегия называется "отравленная пилюля", ее цель - снизить привлекательность объекта поглощения. Допэмиссия будет осуществлена, если кто-либо увеличит свою долю в Twitter до 15% и более без одобрения со стороны совета директоров компании.

Решение будет действовать один год, до 14 апреля 2023 года.

Как сообщалось, Илон Маск, до этого увеличивший долю в Twitter примерно до 9,2%, сделал предложение о покупке компании по $54,2 за бумагу, оценив её, таким образом, в $43,4 млрд.

Акции Twitter не торгуются в пятницу, поскольку Нью-Йоркская фондовая биржа закрыта в связи с пасхальными праздниками. В четверг бумаги компании подешевели на 1,7%, её капитализация составляет $36,1 млрд.

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Тэги: США, TWITTER, СОВДИР, РЕШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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