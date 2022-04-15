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Дальнее зарубежье 15.04.2022 22:05

ФРГ выделит Киеву на военную помощь свыше 1 млрд евро - СМИ

Берлин выделит на военную помощь "другим странам" 2 миллиарда евро, подтвердила агентству dpa представитель правительства Германии.

Большая часть средств пойдет на помощь Украине, отметили в правительстве. Речь идет о суммах более миллиарда евро.

Отмечается, что около 400 миллионов евро предусмотрено для европейского фонда European Peace Facility, который закупает оружие для Украины.

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Тэги: ФРГ, УКРАИНА, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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