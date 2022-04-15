ФРГ выделит Киеву на военную помощь свыше 1 млрд евро - СМИ

Берлин выделит на военную помощь "другим странам" 2 миллиарда евро, подтвердила агентству dpa представитель правительства Германии. Большая часть средств пойдет на помощь Украине, отметили в правительстве. Речь идет о суммах более миллиарда евро. Отмечается, что около 400 миллионов евро предусмотрено для европейского фонда European Peace Facility, который закупает оружие для Украины.

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